César Yanis fue presentado oficialmente en Real Zaragoza

César Yanis ha sido presentado oficialmente en el Real Zaragoza este martes 14 de septiembre. El panameño había firmado hace dos semanas con el equipo español, mas su compromiso con la Selección por el Octogonal Final de las Eliminatorias Concacaf impidió (hasta hoy) que esté disponible para sus primeras fotos y palabras como jugador de los blanquillos.

Para comenzar posó con la indumentaria oficial del club, así como también con un banderín autografiado. Luego habló en conferencia de prensa, dando sus impresiones iniciales respecto a la institución a la que arriba; sus anhelos representándola y como fue la bienvenida de sus compañeros, entre otras cosas.

"Venir a esta institución es algo grande. Me siento contento con estar acá", atinó a mencionar el canalero frente a los micrófonos. Además, señaló que "cuando me pusieron la propuesta en la mano" de sumarse a las filas de esta reconocida entidad "no lo pensé" debido a "lo grande que es este club, la historia que tiene y los aficionados".

"Los compañeros me han acogido bien, me han tratado de la mejor manera y me hacen sentir bien. Venir de otro país y que te acojan así siempre ayuda", señaló por otra parte. Manifestó también que "tanto física como mentalmente me encuentro muy bien" y que llega con "ganas de triunfar".

Además de César Yanis, otros tres panameños se desenvuelven en la Segunda División de España: Yoel Bárcenas, con el Leganés; Fidel Escobar, con el Alcorcón; y José Luis "Pumita" Rodríguez, con el Sporting Guijón.