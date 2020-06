Campeonato Preolímpico de Concacaf tendría nueva sede

El campeonato Preolímpico de Guadalajara estaba programado para jugarse entre el 20 de marzo y 1 de abril del presente año, pero la pandemia del coronavirus obligó a que el torneo se suspendiera hasta nuevo aviso.





Es por eso que las autoridades de Concacaf han estado en busca de una nueva fecha y sede para llevar a cabo el torneo, que otorgará dos boletos directos a los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora se llevarán a cabo en el 2021.

Ante esta incertidumbre, el periodista Hernán Pereyra ha informado de una posible alternativa, que se asemejaría bastante al nuevo torneo que anunció la Major League Soccer para reanudar la actividad profesional.



Complejo IMG Academy, una posible alternativa para el Preolímpico de Concacaf.



"Pensando un poco en lo que hace la MLS no me extrañaria que el Preolimpico lo vaya a jugar en el sur de la Florida en Sarasota, donde está la academia (IMG Academy Stadium), no me extrañaría, porque ya jugó un sub 20, un sub 17, es un lugar cerrado, y pudieran hacer algo similar a lo que está haciendo con su campeonato la MLS", explicó argentino.



¿Nueva sede para el Preolímpico? Atención a lo que dijo @pereyraespn en @ESPNJorgeRamos pic.twitter.com/KxSafX87ji — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) June 13, 2020



De más está decir que se jugaría a puertas cerradas, sin público, pero que sería una opción bastante víable para las ocho selecciones clasificadas. Honduras y El Salvador comparten el Grupo "B" junto a Canadá y Haití, mientras que Costa Rica se ubica en el "grupo de la muerte" junto con México, Estados Unidos, y República Dominicana.