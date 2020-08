Bryan Ruiz sobre su llegada a Alajuelense: "Yo aquí no vine a pasear o relajarme"

Después de 14 años, Bryan Ruiz volvió a Alajuelense para sorpresa de todos. El mundialista se destacó en varios equipos de Europa y con la selección. Su regreso ilusiona a todos los aficionados del Manudo que quieren dejar atrás las dos finales consecutivas perdidas. Su llegada vuelve a llenar a todos de esperanza para obtener la preciada liga número 30.

Sobre todo esto habló el mediocampista en una entrevista por Instagram live con Wilmer López: “Yo sé la responsabilidad que tengo aquí. Yo aquí no vine a pasear ni a relajarme, al contrario, vine aquí a un reto que es ganar un campeonato y para que Liga a que vuelva a ser lo que es. Tiene que ganar todos los años el campeonato y cada vez que no lo gane es un fracaso de cierta manera. No lo vamos a poder ganar todos los años porque es fútbol, pero, tiene que estar ahí siempre".

La llegada de Bryan Ruiz a Alajuelense revolucionó a toda Costa Rica.

Y agregó: "Se que se perdieron las últimas dos finales, pero han llegado ahí. Mucho que cambiar no tienen, tienen que seguir de la misma manera, por el mismo canal y que entre todos nos ayudemos a poder cerrar esas series finales. Lo primero es llegar ahí y creo que hay suficiente equipo para llegar ahí y ya después concentrarnos y meternos de lleno en ganar”.

Bryan Ruiz: "Yo no solo vengo a ganar un solo campeonato con la liga, yo quiero que sean muchos seguidos."

Además, Ruiz se refirió al torneo que viene: “La Liga siempre tiene que ser candidato. Los últimos dos años ha estado ahí le ha faltado un poquito, ojalá este año podamos lograrlo. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y que la afición merece ese título. Ganar ese para empezar a ganar más, vamos a hacer todo lo posible y ojalá en diciembre podamos celebrar ese título”.

Es claro que la llegada de Bryan hace poner a Alajuelense como uno de los máximos candidatos para el Apertura 2020. Los Manudos venían mal con el tema de fichajes, se les habían ido muchos jugadores y no se reforzaban con jugadores destacados. La vuelta del ídolo los convierte en el equipo que mejor incorporó y meten miedo.