Bryan Ruiz reveló que puede estar ante su último contrato como jugador

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre el futuro del costarricense Bryan Ruiz, quien rescindió su contrato con la institución del Santos luego de tener pocas oportunidades con la institución y además con unos presuntos problemas económicos por incumplimento de algunos pagos para el jugador centroamericano.

Bryan Ruiz también admitió que por ahora no conoce cuál será su futuro ya que tampoco ha tenido una oferta concreta de algún equipo. Sin embargo, admitió que de regresar a jugar en Costa Rica, obtaría por el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense, lo que despertó una incertidumbre y emoción a la vez en los liguistas.

Foto: Gettyimages

"Está claro que va a depender de eso, ver la oferta que llegue, si es de Europa para saber que bien va a estar el país, sé que en Costa Rica cómo se está manejando, eso podría inclinar la balanza, es diferente es estar en el país, no tengo ofertas en concreto, pero en los próximos días podría definirse dependiendo de mi representante. Podría estar en presencia de mi último contrato y no le quiero dar prioridad a nadie", aseveró el jugador costarricense.

COMUNICADO OFICIAL ⚽️ pic.twitter.com/LSKW7338Hr — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) July 13, 2020

Sin embargo, Bryan Ruiz también dejó claro que quiere definir su futuro en los próximos 10 días para comenzar a entrenar lo antes posible y no estar sin club y en incertidumbre durante mucho tiempo. Así como también dejó claro que lamenta no haber encajado bien en el Santos pero que son cosas que pasan en el mundo del fútbol.

“Dentro de los clubes que se ha reportado a mí o a mi representante, Twente no ha sido uno de ellos, eso es parte del fútbol, quizá ellos me tienen cariño, pero no sea una prioridad para ellos. A Genk y a Twente les tengo mucho cariño, pero ninguno se ha acercado y es una opción que se da en este deporte”, finalizó Bryan Ruiz, quien en los próximos días evaluará todas las posibilidades para definir su futuro y tomando en cuenta sus 34 años de edad, podríamos estar en presencia de un último contrato como jugador profesional.