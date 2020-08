Bryan Ruiz deberá esperar un poco más para debutar con la Liga Deportiva Alajuelense

Para este Apertura 2020 en Costa Rica ha existido una expectativa sobre la contratación de Bryan Ruiz por la Liga Deportiva Alajuelense, en donde esperan que el capitán costarricense pueda destacar nuevamente en la liga de su país. Sin embargo, para esta primera jornada nate Municipal Pérez Zeledón, el futbolista tico ni siquiera estuvo en la lista de convocados.

Luego de conseguir estos primeros tres puntos para los rojinegros, su entrenador Andrés Carevic explicó los motivos por los cuales Bryan Ruiz no estuvo convocado para esta primera fecha. Y concretamente el motivo de su ausencia, fue porque el jugador todavía no está al 100% para regresar a las canchas pero ya se encuentra trabajando para que ese momento llegue lo antes posible.

“Bryan no jugó porque todos los años se hace un tratamiento y se lo hizo ayer, ahora tiene tres días de reposo, por eso no pude salir y lo de Ian Smith fue una decisión técnica, lo hablamos con él, creemos que todavía no está al cien por ciento. Esta última semana se vio mejor porque tenía una inactividad muy larga, pero sabemos que en los próximos días estará a tono”, aseveró Andrés Carevic.

Asimismo, el estratega argentino no quiso entrar en muchos detalles sobre el fichaje de Ariel Lassiter por el Houston Dynamo. Solo que espera que por el bien del jugador y de la institución, pueda aprovechar este salto al fútbol de los Estados Unidos con el objetivo de trascender.

"Yo no puedo hablar sobre negociaciones ni tampoco transferencias, lo único que sé es que se incorporó al Houston Dynamo, pero no puedo dar detalles. Él salió del pañis y ojalá pueda cerrarse la transferencia porque es un pase importante en su carrera y para nuestra institución”, concluyó Andrés Carevic.