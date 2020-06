Bryan Ruiz brindó consejos a Manfred Ugalde

Manfred Ugalde desde hace un tiempo viene asomando como una promesa. Una eminencia que podría pegar el salto a Europa en base a buenas actuaciones, así como también un nivel superlativo con el Saprissa. Mucho se ha rumoreado. Poco se ha concreado. Aún así, muchos depositan su fe en él.

Bryan Ruiz es uno de ellos, según una entrevista que brindó a Concacaf y replicada en ESPN Costa Rica. "Me parece un jugador centrado, que a su corta edad sabe lo que hace, sabe a lo que juega. Tiene que saber que tiene mucho que aprender, mucho que crecer, y va a depender de él y sus virtudes", manifestó al respecto.

Manfred Ugalde debutando con la Selección de Costa Rica (Foto: Teletica)

"Muchos jugadores tienen calidad a corta edad, se conforman y después el tren pasa y los deja. Yo creo que a Manfred, que se le ve que tiene calidad, que está muy joven, que no se conforme y que sea siempre ambicioso", detalló luego, aunque advirtió sobre eso último: "Obvio, en el buen sentido de la palabra".

Tras todo esto, confesó: "Es un jugador que aún no lo conozco en persona, no lo he podido tener en la Selección Nacional porque no hemos coincidido. Ojalá lleguemos a coincidir". Sin embargo, le aconsejó que "sueñe con ir a la Selección Nacional, con ir a jugar a Europa. Ojalá sea a Europa, porque ahí va a crecer muchísimo, va a aprender demasiado. Si no, pues ya él tomará sus decisiones".

Finalmente, también le recomendó "que mantenga los pies bajo la tierra, es muy importante. Mi principal consejo es que sea ambicioso y que nunca se conforme con lo que va consiguiendo, porque tiene calidad para hacer las cosas bien, sin duda”.