Brayan Gil está a un paso de jugar en Europa

El delantero colombiano con nacionalidad salvadoreña podría dar el gran salto al fútbol europeo en los próximos días.

Según afirmó diario El Gráfico, Gil viajará el martes a Bélgica para negociar su traspaso con un equipo de ese país; sin embargo, no se conoce el nombre.

Lo que si se sabe es que su representante, Cristian Gil (padre), dará más información el miercóles, y se presume que las pláticas con este equipo ya están bastante avanzadas.



"Hasta que no haya nada confirmado no quiero hacer ningún adelanto. Pero si han habido muchos equipos de distintos países interesados en mi hijo", aseguró el representante.



Gil (hijo) renovó con el FAS por 6 meses mas antes de viajar de vacaciones a Colombia, pero su continuidad en el club todavía no es una certeza.