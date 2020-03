Atención: equipo de Europa va con todo por Manfred Ugalde

Para nadie es una sorpresa que Manfred Ugalde ha llamado la atención de distintos equipos en Europa, considerando su gran proyección y margen de crecimiento como futbolista.



Es por eso que ya no se toma como sorpresa que distintos cazatalentos hayan estado siguiéndolo de cerca, con algunos incluso viajando al país para verlo jugar. Sin embargo, otra noticia ha sacudido el entorno del delantero de Saprissa.



Aprovechando su expulsión, dirigentes del morado confirmaron que el delantero de 17 años ya se encuentra en el viejo continente, pero no quisieron revelar a que país viajó. Sin embargo, el portal CRhoy ha confirmado su destino.



Según el diario, Ugalde partió rumbo a Bélgica, ya que uno de los equipos más importantes de ese país está interesado en él: Club Brujas. Lo que no se sabe a ciencia cierta es con qué objetivo viajó, aunque al principio se habla de una "pasantía".

Por su parte, Walter Centeno se desligó del asunto. El director técnico de Deportivo Saprissa aceptó que llegaron agentes a verlo y que están en pláticas, pero que el resto de debe charlar con la directiva.



Manfred Ugalde, atacante costarricense del Saprissa.