Anécdota: Diego Vásquez contó cuando dirigió rodeado de personas "con sombreros y armas"

La cancelación del fútbol en Honduras, debido a la propagación del virus por el país, nos permite conocer anécdotas de los protagonistas de la Liga Nacional. Esta vez, se trata de Diego Vásquez que dio una entrevista en TNT Sports, canal deportivo argentino, y contó sus primeras experiencias cuando llegó a dirigir a Motagua. La Barbie habló sobre divertidos momentos que vivió en Centroamérica.

El que más lo impresionó, según confesó él, fue cuando realizó una gira con los Águilas Azules por el interior de Honduras. Todo venía siendo normal hasta que vio como estaban alrededor de él los aficionados de su equipo: "Me acuerdo que me llevaron a una gira por el interior del país y estaban todos con sombretos y armas viendo el partido. Encima después me sirvieron sopa de olanchana y no terminé comiendo nada".

Pero no quedó ahí, comparó el apoyo de los aficionados de Motagua con los que hay en Argentina y lo marcó como superior al de su nación de origen: "Los Revos van a todas las canchas. Llevan banderas, hacen el aguante, están pendiente, pero no con la violencia que hay en mi país. Puede haber violencia, pero solo afuera de la cancha. Dentro del estadio el compartamiento de todos es muy bueno".

Para finalizar, describió al fútbol catracho y su plato favorito desde que vive aquí hace muchos años: "Acá se vive con mucha pasión, es el principal deporte del país. El cariño de la gente de Motagua es enorme. Y mi comida favorita es la sopa de caracol o sopa de marisco. Cualquiera de las dos se comen en la costa y son muy buenas".

La Barbie aprovechó para distenderse en la nota que realizó con sus connacionales y se olvidó un poco del problema que está viviendo como entrenador de las Águilas. El técnico se mostró muy enojado por la cancelación de la Liga Nacional y lo que significó que arranquen en la primera ronda de la próxima Liga Concacaf. Con la polémica de lado, pudimos disfrutar de sus anécdotas desde que vive en Honduras.