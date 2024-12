Rolando Fonseca le da un golpe bajo a Guimaraes y dice lo que nadie se anima de Joseph Joseph en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense está en una situación muy incómoda y desfavorable. Este domingo el equipo perdió 2-0 ante Herediano en la ida de la Gran Final de Costa Rica y ahora quedó muy comprometido.

El sueño de conseguir el título número 31 de la institución quedó más en peligro que nunca ya que ahora deberá dar vuelta este resultado en el Morera Soto, un estadio que lucirá colmado este viernes en lo que será un arma de doble filo: el equipo se motiva o colapsa ante la presión.

En medio de todo esto fue que Rolando Fonseca, referente del fútbol tico y excampeón con la Liga, hizo un balance sobre lo sucedido y lo que se viene. Y no dejó títere con cabeza ya que no se salvaron ni Alexandre Guimaraes y tampoco Joseph Joseph.

Rolando Fonseca no tuvo piedad con Alajuelense

Sobre el partido en sí, Rolando Fonseca destacó la paliza táctica que Jafet Soto le dio a Guimaraes. “Me parece un aspecto importante destacar cómo le ganan el juego en lo táctico una vez más, fue un ajedrez interesante y el VAR no influyó una vez más”, explicó el exdelantero de La Sele.

Herediano le ganó muy bien a Alajuelense… una vez más. (Instagram)

Luego el apuntado fue directamente el presidente del club. “Creo que si la Liga no logra el campeonato, Joseph Joseph, que tiene años en la institución, tendrá que apartarse”, disparó Fonseca.

Pero como él ya había dicho hace semanas que el campeón iba a ser Alajuelense, fue consultado al respecto y no le quedó otra que ratificar su pensamiento. “Lo sigo firmando, lo digo acá, va a estar cerca de la 31, no puedo cambiar lo que dije, yo no gano nada”, explicó Rolando. “Lo afirmo por lo que vi en el torneo regular”, se justificó.

¿Cuándo juegan Alajuelense y Herediano la vuelta de la Gran Final?

El partido entre la Liga y Herediano que definirá al nuevo campeón de Costa Rica será este viernes a las 6 pm, hora local, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.