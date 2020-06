Andy Najar: "No me preocupa Javier Hernández, tengo a Carlos Vela"

El equipo Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela, donde ahora lo acompañará el hondureño Andy Najar y Los Angeles Galaxy de Javier Hernández compartirán grupo en la primera fase del torneo de la MLS, que arrancará el 8 de julio a puerta cerrada en Disney World en el estado de Florida.

La liga estadounidense de fútbol celebró hace unos días el sorteo del MLS is back (La MLS ha vuelto), con el que reanudará la competición después de la suspensión del 12 de marzo por la pandemia del Coronavirus que trabajo como consecuencia que dicho país se posicionara en el número uno de personas más afectadas por este virus

Andy Najar no perdió la oportunidad para hablar sobre el clásico angelino, en esta oportunidad lo hizo para el diario Diez. "Nosotros estamos preparados para enfrentar este tipo de partidos que son especiales por la rivalidad deportiva que se tiene, debido a que son dos grandes equipos en el mismo estado. Será especial", afirmó el catracho.

Del mismo modo, no pudo evitar responder sobre los dos futbolsitas mexicanos que también se enfrentarán en este duelo, a lo que Najar respaldó en tono de risa a su compañero de equipo. "No me preocupa Javier Hernández, tengo a Carlos Vela conmigo. El mejor jugador de la liga de la MLS", sentenció el centroamericano.

En su retorno a la liga de los Estados Unidos Andy Najar buscará destacar en esta nueva oportunidad en un club importante como Los Angeles que han venido siendo protagonistas en las últimas campañas y con su incorporación esperan hacer más profunda y competitiva la plantilla del equipo.