Andrés Carevic: "Han afectado mi imagen, mi persona y mi familia"

Mucho se ha hablado respecto a una foto donde se puede observar a Agustín Lleida, presidente de Alajuelense, junto con Alexandre Guimaraes, reconocido entrenador brasileño-costarricense que está actualmente sin trabajo. La misma disparó todo tipo de rumores y especulaciones, hasta que fueron ambos los que desmintieron esto.

"Yo vi la fotografía, no hay nada hasta ahora", había explicado "Guima" a ESPN Digital. A su vez, para el mismo medio, el presidente manudo había declarado: "Es algo que se prestó para especulaciones. Nuestro entrenador es Carevic, no puedo decir nada más que eso. Él está seguro en el banquillo".

Este mismo viernes fue el turno del actual técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, quien se expresó respecto a esto en conferencia de prensa: "Los rumores y las publicaciones que han aparecido no son verdad, y me parecen injustas. Han afectado mi imagen, mi persona y mi familia".

Para finalizar el tema, añadió: "He sido una persona respetuosa y educada con la prensa, afición y colegas. Estoy de acuerdo que todos tienen derecho a dar su opinión y visión a mi trabajo, que les puede gustar o les puede no gustar, pero de ahí a realizar publicaciones que son mentiras no es justo".

Por el pronto será el argentino quien mantenga el cargo de entrenador, y comandará al equipo en el trascendental duelo ante Herediano, buscando volver a la senda del triunfo.