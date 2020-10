Amarini Villatoro se defiende: "El que no sabe de fútbol no lo va a entender"

La Selección Nacional de Guatemala no tuvo unas buenas presentaciones en los partidos amistosos que tuvo ante México y Nicaragua, en ambos no pudo conocer la victoria y además, tampoco pudo anotar ningún gol. Más allá de eso, el funcionamiento del equipo no fue positivo y las críticas sobre el estratega Amarini Villatoro llegaron y no las recibió de la mejor manera.

Ante México, Guatemala perdió con un contundente (3-0) desde el Estadio Azteca, tomando en cuenta que los mexicanos jugaron el partido con un equipo muy alternativo. Posteriomente, se enfrentaron ante Nicaragua y el resultado fue un amargo (0-0) que tampoco dejó buenas sensaciones.

El estratega de la selección, Amarini Villatoro, decidió alzar la voz sobre las críticas recibidas, reconociendo que siente preocupación de cara a las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, pero también admitió que hay cosas que muchas personas, según él, no comprenden en su totalidad.

"No estamos al ritmo de México y Nicaragua nunca detuvo su fútbol. Y eso es una gran ventaja en cuanto a los ritmos de juego, pero vuelvo e insisto, estas son cosas que no lo va a entender la gente que no sabe de fútbol", puntualizó el entrenador Amarini Villatoro.

De esta manera, analizando mejor los dos partidos, Villatoro aseguró que ante México nunca se estuvo a la altura, fueron muy superiores los mexicanos, mientras que ante Nicaragua si bien el resultado fue de empate, hubo muchas situaciones de gol que no se supieron aprovechar para anotar. Ahora el objetivo es seguir trabajando para mejorar las actuaciones de cara a los partidos oficiales por las Eliminatorias del Mundial.