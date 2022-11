Alajuelense vs Olimpia: posibles alineaciones para la final de vuelta de la Liga Concacaf 2022

Liga Deportiva Alajuelense y Club Deportivo Olimpia definirán al último campeón de la Liga Concacaf Scotiabank 2022 este miércoles 2 de noviembre, en la gran final de vuelta. El conjunto hondureño se impuso 3-2 en Tegucigalpa, por lo que arriba con ventaja al Alejandro Morera Soto. Sin embargo, los ticos irán por la remontada y contra la historia, ya que nunca han podido vencer a los Merengues en este certamen.

Los dirigidos por Fabián Coito no han tenido actividad este fin de semana debido a que no han podido llegar a las instancias finales de la Liga Promérica. Factor que buscarán aprovechar para imponerse en el último juego oficial de Bryan Ruiz como Manudo, con el plus de haber recuperado a Erick Cabalceta y Carlos Mora, ausentes en la ida.

Pedro Troglio también contará con dos piezas clave mañana, Boniek García y Germán "Patón" Mejía, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones en el primer juego. Además, han descansado este domingo, pues el clásico contra Motagua fue postergado para el sábado 5, en el Francisco Morazán, debido al cambio de gramilla que se está haciendo en el Chelato Uclés.

Liga Concacaf: así formaría Alajuelense

Posible once inicial: Leonel Moreira; Aubrey David, Alexis Gamboa, Giancarlo González, Yael López; Alex López, Celso Borges, Bryan Ruiz, Aarón Suárez; Freddy Góndola y Johan Venegas.

Liga Concacaf: así formaría Olimpia

Posible once inicial: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Brayan Beckeles, José García, Carlos "Mango" Sánchez; Germán Mejía, José Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Álvarez; Bryan Moya y Jorge Benguché.