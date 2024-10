En Saprissa las noticias no descansan y desde Herediano vuelven a tocar una herida morada que aún no sana.

No sólo Everardo Rubio: desde Herediano vuelven a golpear a Saprissa donde más le duele

El directivo de Fuerza Herediana, Orlando Moreira, ha dejado claro que en Herediano consideran todas las competiciones en las que participan como fundamentales, sin excepción. Según Moreira, la planificación de cada temporada se hace con el objetivo de ganar cada torneo, sin restarle importancia a ninguno de ellos.

Este enfoque ha generado un debate en el fútbol de Costa Rica, especialmente después de que figuras relevantes del deporte en el país comentaran que la Copa Centroamericana no tenía la misma importancia que otros torneos.

Recordemos que entre los que manifestaron esta opinión se encuentran Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, y Vladimir Quesada, quien era el entrenador del equipo en ese momento. Sus declaraciones han abierto la discusión sobre la relevancia de este campeonato en la región.

Club Sport Herediano – X

“Uno tiene que competir de la misma manera en todos los frentes que se está, no es que la Copa Centroamericana sea más importante que el campeonato nacional, es que uno se prepara con planificación y demás para poder competir, acomodar los tiempos, trabajar con la parte física, emocional, y que los jugadores se sientan muy preparados“, aseveró Orlando Moreira para ESPN.

¿Cuál dardo lanzó Orlando Moreira de Herediano contra Saprissa?

Orlando Moreira – Herediano

“Los que dicen que no es un torneo importante es porque pierden, o quedan eliminados, nosotros a pesar de que hemos participado, y nos han eliminado nunca hemos dicho que no es un torneo que no tenga relevancia, tiene la misma seriedad, tratar de luchar por donde uno compite”, sentenció Moreira.

Aunque Orlando Moreira no se refirió directamente al Saprissa, sus palabras sugieren una postura clara sobre las declaraciones de Torres y Quesada. Para Moreira y el club Herediano, la Copa Centroamericana tiene un valor considerable y es una oportunidad más para competir y ganar, destacando la importancia de respetar todas las competiciones en las que el equipo participa.