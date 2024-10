Byron Bonilla se ha convertido en una de las principales figuras del Real Estelí desde que llegó al club. Su impresionante desempeño no solo lo ha posicionado como uno de los jugadores más valiosos del mercado en la liga de Nicaragua, sino que también ha despertado el interés de varios equipos de Centroamérica.

A medida que se aproxima el final de la temporada, las especulaciones sobre el futuro de Bonilla se intensifican. Y en las últimas horas, durante una conferencia de prensa, habló de lo qué vendrá y mencionó a Saprissa.

El mensaje de Byron Bonilla sobre su futuro

En una reciente entrevista, Byron Bonilla se refirió a su situación actual y las posibles oportunidades que podrían surgir. “La gente de Deportivo Saprissa y Cartaginés me reconoce. Nunca me fui mal de ningún club, siempre me fui calladito y agradecido. No cualquier nicaragüense llega allá y lo hace de esa manera, con Costa Rica estoy agradecido por eso”, expresó, dejando en claro el aprecio y respeto que tiene por los clubes costarricenses donde ha jugado anteriormente.

El jugador también aclaró su situación contractual con Real Estelí: “Tengo contrato aún y no recibí ninguna oferta”. Esta declaración sugiere que, por el momento, su futuro inmediato sigue ligado al club nicaragüense.

Sin embargo, Bonilla dejó abierta la posibilidad de analizar cualquier propuesta que pueda llegar. “Si se llega a dar alguna posiblidad la voy a analizar. Tiene que ser algo que me beneficie tanto a mí como a mis hijas”, comentó el mediocampista de 31 años.

Es importante mencionar que Byron Bonilla conquistó dos títulos desde su llegada al Real Estelí: campeón del torneo local 2022 y 2023. Desde que comenzó su carrera con el club de Nicaragua logró un gran nivel al punto que se convirtió en una de las principales figuras de Centroamérica.

¿Cuál es el salario de Byron Bonilla en Real Estelí?

Según conoció el medio La Prensa, el salario de Byron Bonilla cuando llegó a Real Estelí era de 6 mil dólares. Y a mediados de noviembre de 2023, habría ascendido a 6.400 dólares más bonificaciones por objetivos alcanzados.