Tras el último cruce entre Real Estelí y Saprissa, en donde el Tren del Norte se quedó con el triunfo, Ariel Rodríguez tuvo palabras duras contra su ex compañero Byron Bonilla. El delantero lo atacó y hasta llegó a insinuar que no había tenido un gran paso por el morado.

“Hubo compañeros que vinieron a Saprissa y no jugaron nunca, pero allá hacen cosas increíbles, entonces ponerse esta camisa es diferente, mantenerse en Saprissa es diferente, cualquiera va y juega en otro equipo, pero acá no por la presión que tenemos día con día”, declaró el futbolista tico en su momento.

Luego de la humillante eliminación del Morado ante Antigua y la clasificación de Real Estelí a las semifinales de la Copa Centroamericana, Bonilla decidió salir a contestarle a Ariel Rodríguez. Sin mencionarlo, le dio una lección al delantero del equipo costarricense.

¿Qué le respondió Byron Bonilla a Ariel Rodríguez?

Para comenzar, Byron Bonilla fue tranquilo sobre las críticas que recibió de su ex compañero: “Yo a las personas que les hago caso, que hablan de mí, es solo a mi mamá, a mis hijas y de ahí no le hago caso a nadie, la gente lo sabe”.

Después, si fue un poco más directo: “Yo de Saprissa no salí mal, mis compañeros, muchos me mandaron ese video, excompañeros, de hecho, y el personal de ellos, yo solo me quedé callado, creo que tal vez fue el calentón del partido de él (Ariel Rodríguez)“.

Y agregó sobre la relación que los unía: “Yo lo conozco y nunca me ha hecho nada malo, pero yo he pasado la página y he caminado donde Dios me ha llevado, sincero, sin ver a la gente de al lado, sin criticar a nadie, y ahí está el resultado”.

Para finalizar, Byron Bonilla resaltó que ahora deberán medirse un poco al momento de criticar al equipo nicaragüense: “Pero sí, hablamos del Estelí, para hablar de Estelí ahorita ya no es lo mismo de antes, creo que tienen que darle un poquito de respeto a lo que vamos haciendo”.