Entre Saprissa y Alajuelense: Byron Bonilla encuentra su lugar en el equipo ideal

Una vez más, el Real Estelí de Nicaragua dio que hablar en Centroamérica con su participación en la Copa Centroamericana 2024. Por segunda edición consecutiva, el Tren del Norte alcanzó la final del torneo, donde se enfrentó nuevamente a Liga Deportiva Alajuelense.

Al igual que el año pasado, el equipo pinolero no logró superar al conjunto costarricense, cayendo en el partido definitivo. Sin embargo, la actuación de los dirigidos por Otoniel Olivas fue motivo de orgullo más allá del resultado final.

Byron Bonilla reclama su lugar entre los gigantes de Costa Rica

La figura principal de Real Estelí fue sin lugar a dudas Byron Bonilla, cuyas sobresalientes actuaciones ayudaron al equipo a alcanzar la gran final de la competencia.

La performance del extremo de 31 años no pasó desapercibida para la Concacaf, que decidió incluirlo en el equipo ideal del certamen. En un XI dominado por jugadores de Alajuelense y Deportivo Saprissa, Bonilla fue el único representante de la delantera del Tren del Norte.

Bonilla hizo estragos en la Copa Centroamericana (Real Estelí).

Acompañando al nicaragúense, el ataque soñado de la Copa Centroamericana se conforma por dos estrellas rojinegras, Diego Campos y Anderson Canhoto, y el goleador de los morados, el jamaiquino Javon East.

¿Cómo forma el XI ideal de la Copa Centroamericana?

Real Estelí aportó otros tres jugadores al equipo ideal: el defensa Evert Martínez, quien repite su presencia en este selecto grupo por segundo año consecutivo, y los mediocampistas Iván Ochoa y Harold Medina, pilares del conjunto nicaragüense.

El equipo ideal de la Copa Centroamericana (Concacaf).

En total, el equipo está compuesto por cinco jugadores de Alajuelense: Leonel Moreira, Celso Borges, Alexis Gamboa, Diego Campos y Anderson Canhoto. A ellos se suman Byron Bonilla y los tres mencionados representantes de Estelí, además de Javon East de Saprissa y José Ardón de Antigua GFC de Guatemala, la gran sorpresa del torneo.

El futuro de Byron Bonilla

Ahora, con el torneo regional concluido, varios equipos de Centroamérica se encuentran interesados en los servicios de Bonilla. Si bien el extremo afirmó sentirse cómodo en el Tren del Norte, se rumorea que gigantes como Saprissa, Alajuelense, Herediano y Comunicaciones de Guatemala intentarán seducirlo en el próximo mercado de pases.

“Lo primero es que debe ser algo formal. Aquí me dan muchos beneficios. Todavía me queda un año de contrato y yo lo puedo extender hasta de por vida. Pero te puedo decir que yo estoy muy tranquilo y nadie me ha buscado“, comentó Bonilla acerca del interés de los equipos de la región en una entrevista reciente.