El joven jugador nicaragüense Ebert Martínez podría dar un gran salto en su carrera en los próximos meses. Sus destacadas actuaciones, sumado a su juventud han sido una señal de alerta para varios equipos de la región. Es por eso que los rumores de traspaso son fuertes y podría pasar a una de las mejores ligas centroamericanas.

La victoria de Alajuelense, quien ganó su primer título en esta competición, no ha sido lo único destacado en la recientemente finalizada edición 2023 de la Copa Centroamericana. Aunque el equipo costarricense fue un justo ganador, y en la final se impuso con contundencia, ha sido su rival en esa instancia quien se robó toda la atención.

Es que Real Estelí de Nicaragua, contra muchos pronósticos, logró llegar a la instancia final, donde aunque no alcanzó para llevarse el título a Estelí, si fue suficiente para hacer historia, no solamente para el propio club, sino para todo el fútbol nicaragüense. Y con algunos bueno valores entre sus filas, los rumores no tardarían en aparecer.

La campaña de Estelí y Ebert Martínez en la Copa Centroamericana

Real Estelí tuvo un grupo nada sencillo, ya que lo compartía con equipos duros tales como Independiente de Panamá y Olimpia de Honduras. Aun así, se las arreglaron para cosechar 9 puntos y quedar en el segundo lugar del grupo. Al ser el tercer mejor segundo, quedaron emparejados con Saprissa en cuartos de final.

Contra todo pronóstico, lograron eliminar a los costarricenses. Ya en semifinales les tocó jugar una vez más ante Independiente de Panamá, equipo que les había ganado en fase de grupos. Esta vez la historia sería diferente, y Real Estelí logró imponerse para llegar a la final que finalmente perdió. Pese a esto, durante toda la Copa, destacó la solidez defensiva de Ebert Martínez, pieza fundamental para conseguir el subcampeonato.

¿De dónde buscan a Martínez?

Ebert Martínez fue candidato al premio de mejor jugador joven del torneo como merecido reconocimiento a una performance fundamental para que su equipo alcance esta histórica final. Es por eso que equipos tanto de la región como de Europa han posado sus ojos en el defensor de 21 años.

Aunque al parecer tendría sondeos de varios clubes, hay uno que ha demostrado un interés mucho más formal. Se trata nada menos que de la liga costarricense. Por lo que el nicaragüense podría pasar a jugar en una de las ligas más exigentes de Centroamérica, lo que sin dudas será un avance en su carrera.