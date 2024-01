A raíz de una denuncia por supuesto amaño de partidos, la comisión disciplinaria podría empezar a investigar a Luis Manuel Galeano y a otros diez jugadores por supuesto amaño de partidos, lo cual puede derivar en una suspensión momentánea y una pena mayor de confirmarse su culpabilidad.

Aunque todavía no es un hecho de que estos jugadores vayan a ser efectivamente objeto de investigación por parte de las autoridades el fútbol nicaragüense, es cierto que es algo que preocupa y mucho a los clubes y, por supuesto, a los propios futbolistas en lo que ya de por sí es una situación incómoda.

Es que de confirmarse que efectivamente se llevará adelante un proceso de investigación contra los probables involucrados en el amaño de partidos, todos ellos tendrán el estatus de suspendidos y no podrán jugar para su clubes hasta que salga una resolución.

La investigación

Según la comisión disciplinaria y el departamento de integridad de la Fenifut: “El proceso de investigación apenas inicia, no hay nada más. El que se encuentre culpable será castigado como los establecen los artículos de la FIFA y el que no, será absuelto. Todo depende de las pruebas que se obtengan. Para sancionar a alguien los estatus te piden evidencias contundentes”.

Y posteriormente explicaron: “A los jugadores se les notificará y estarán en un estatus de suspendido mientras estén en investigación. Ahora, a cómo pueden salir implicados, pueden salir libres, todo dependerá de las pruebas que se reúnan”.

Reacciones de los afectados

Por supuesto, los jugadores implicados en estas sospechas quedaron sorprendidos ante tales acusaciones. “Me sorprende eso, me parece increíble que duden de mí. Ahora voy hablar con la federación para que me expliquen eso”, indicó Luis Manuel Galeano, uno de los nombres más destacados entre los presuntos acusados.

Otro de los que estaría involucrado es Maykel Montiel. “Fui a limpiar mi nombre. Les dije que había visto eso y me dijeron que no tenían ninguna denuncia y que si estaba dispuesto a declarar y yo dije que sí. Hablé con ellos y me dijeron que si me volvían a llamar que si llegaría y dije que sí, pero hasta la fecha no me han llamado ni notificado nada a mí, ni al club de futsal (Independiente Schick) donde ahora juego” fueron sus palabras.