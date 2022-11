La Selección de Nicaragua definió los últimos detalles para emprender su viaje rumbo a Asia, específicamente a Teherán, donde el próximo 10 de noviembre estará enfrentando a su similar de Irán en lo que será uno de sus últimos partidos amistosos del año y en el que continuarán su preparación para la Liga de Naciones que se reanudará en el 2023.

El técnico Marco Figueroa dio a conocer su listado de convocados, incluso se hizo público en las redes sociales del combinado pinolero, pero a última hora se dieron a conocer dos movimientos inesperados, luego que Luis Manuel Galeano y Jeffey Chávez, quienes no podrán estar en el fogueo versus los iraníes.

La ausencia de Galeano se dio luego que sufriera una lesión, tras tener un esguince grado dos en la rodilla derecha que le causó un problema en el ligamento medial, la cual sufrió en el partido con su club Sébaco y estará bajo observación médica en los próximos días para analizar si jugará en los otros fogueos.

Por otra parte, Chávez ya no fue incluido en la convocatoria porque su club el AD Municipal Liberia de la Segunda División de Costa Rica, se encuentra disputando las últimas jornadas del campeonato y por no ser Fecha FIFA, no está obligado a prestar a su futbolista, por lo que su lugar lo ocupará Francisco Flores de Diriangén.

Los pinoleros afrontarán tres encuentros de preparación en los próximos días, el 10 de noviembre será ante Irán, luego regresarán al país para jugar contra El Salvador el 16 y luego cerrarán su actividad versus Guatemala el 19.