Nicaragua vs Qatar: ¿por qué no se transmite el amistoso internacional en Europa?

Las selecciones de fútbol de Nicaragua y Qatar disputarán este jueves 13 de octubre un Amistoso Internacional en Marbella (España), que servirá como una interesante prueba para ambos países. Mientras que los qataríes continúan su preparación para el próximo Mundial de fútbol, del cual ellos serán anfitriones, el combinado nicaragüense busca sentar las bases para la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputará en 2023.

Este encuentro ha sido catalogado como uno de los partidos más importantes del país centroamericano, al tratarse de un enfrentamiento ante un equipo mundialista y que, además, es el anfitrión de la Copa del Mundo. Sin embargo, la particularidad de este compromiso es que la selección nicaragüense confirmó que no será transmitido por ningún canal de TV o plataforma.

Ahora bien, ¿por qué no puede sintonizarse el encuentro Nicaragua vs. Qatar? Te explicamos los detalles a continuación.

¿Por qué el Nicaragua vs. Qatar no será transmitido?

Por primera vez en su historia, los pinoleros jugarán, de forma consecutiva, ante dos selecciones mundialistas (siendo la primera la derrota ante Ghana por 1-0). Y, además, es la primera vez que la selección de Nicaragua se mida a un combinado asiático.

Pese a todos estos alicientes, el partido no se transmitirá y se realizará a puerta cerrada, sin el ingreso ni de aficionados ni de prensa. ¿Por qué ocurre esto?

Según informó José María Bermúdez, secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, la federación qatarí estipuló en el contrato que se reserva la comercialización de los derechos de transmisión para todo el mundo de forma exclusiva. Es decir, que no podría transmitirse ni en televisión, radio o internet sin el consentimiento expreso de ellos.

"Ellos cederían la transmisión para Nicaragua, siempre y cuando ellos generaran una transmisión, pero no lo harán y por eso no se podrá ver el juego. Así está por contrato y no podemos sacar nosotros nuestra propia señal", aseguró Bermúdez. Sin embargo, el dirigente ratificó que, pese a estas condiciones, el partido es Amistoso clase A, ya que cuenta con los permisos tanto de la Concacaf como de la FIFA.

Como anfitriona del Mundial, Qatar busca llegar en las mejores condiciones posibles para la cita mundialista. Está tan enfocado en su preparación que, incluso, detuvo su liga local para que la selección pueda realizar su puesta a punto, manteniendo una concentración de varias semanas, con la cual poder llegar al torneo de la mejor forma posible.

¿Cómo puedes seguir el Nicaragua vs. Qatar?

A pesar de que no transmitirán el compromiso, la Selección Nacional de Nicaragua confirmó en sus redes sociales que el partido podría seguirse a través de un Minuto a Minuto que pondrá la entidad a través de las siguientes plataformas:

Facebook

Instagram

Twitter

Asimismo, desde el organismo también indicaron que subirán un resumen del partido a las plataformas mencionadas anteriormente, luego de algunas horas de haber terminado el compromiso.

¿Cómo llegan Nicaragua y Qatar a este partido?

En la última fecha FIFA, los pinoleros comenzaron una gira por Europa, en la que sufrió dos derrotas. La primera, ante Surinam por 2-1, mientras que la segunda fue la comentada ante Ghana. Por su parte, los marrones vienen de perder ante Canadá por 2-0 y empatar ante Chile por 2-2.

Tras este partido, el conjunto qatarí continuará su preparación en España, donde se enfrentará al combinado de Guatemala el 23 de octubre en La Rosaleda. Posteriormente, se verá las caras con Panamá el día 18 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.