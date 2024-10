Motagua dio ayer un paso importante en el repechaje de la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de superar 2-0 a Águila en el juego de ida que se disputó en Honduras, resultado que se pensó daría tranquilidad en el campamento de los aguiluchos, pero no fue de esa manera.

Tal como ha sido habitual, el entrenador Diego Vásquez fue cuestionado sobre su planteamiento, esto a pesar de la victoria y que causó la molestia del argentino que no dudó en responder y lo que dio un nuevo cruce de palabras con los medios de comunicación.

Análisis de la victoria de Motagua

“Hicimos un buen partido, quizás merecimos un gol más porque generamos las situaciones de gol, pero es un equipo que juega bien, es ordenado, fue un partido complejo, todos los de Concacaf son así, feliz por el resultado, va el primer tiempo de 180 minutos, tenemos que estar bien para ir a cerrarlo a El Salvador y clasificar a la Concachampions”, arrancó diciendo.

La molestia de Diego Vásquez con los periodistas de Honduras

“Vos podés poner tres delanteros y si la pelota no le llega… Jugamos con dos extremos, el equipo ha jugado bien, por ahora estamos bastante bien, no quiere decir que no podamos cambiar, a veces hemos jugado con dos, todo depende del partido, del rival, hemos sido efectivos sistemáticamente”, comenzó diciendo

“Ilusión. Estamos ilusionados y tratamos de transmitir eso, es la única forma que conozco, ilusión, pasión, a muchos no les gustó esa palabra, pero no sé por qué, no les gusta nada. ¿Por qué no le gustó ilusión? Vi en varios lugares que había dicho ilusión y que estaba mal, los que estaban acá en conferencia saben bien a lo que me refería, lo malinterpretan porque ustedes lo ponen de una manera que no es correcta. Tienen que informar, no desinformar, dije que estamos ilusionados con pasar a Concachampions, después si buscan todos los adjetivos o media palabra para generar like o hacer prensa amarillista, ese no es mi problema”, agregó.

“¿No es obligación entonces Diego?”, le consultaron, a lo que respondió: “Vos lo preguntaste y yo dije no es obligación, estamos ilusionados. Ilusión es un juego, es una pasión, es lo que intentamos transmitir, le querés cambiar la ‘a’ o la ‘b’ a algo, no comparto”.