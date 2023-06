Uno de los anhelos más grandes que tienen los aficionados de Olimpia es el regreso de Romell Quioto. El nacido en Honduras es figura de la MLS, se fue en el 2017 al Houston Dynamo y desde ahí tuvo una excelente carrera en el fútbol de Estados Unidos.

El atacante tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y analiza poder regresar al León para el año que viene. Sus declaraciones dejaron una puerta abierta a su regreso y ya están todos los fanáticos ilusionados con volver a verlo en Honduras.

“Pues en su momento veremos qué pasa, para mí Olimpia es mi casa, todo el mundo lo sabe. Cualquier jugador desea jugar en un club como Olimpia”, comenzó declarando Romell Quioto en la entrevista que dio con AS Sports HN.

Luego, agregó sobre su situación actual y como están analizando su futuro junto a su agente: “Mi contrato termina en diciembre, veremos qué pasa, tengo a mi representante trabajando y viendo qué opciones hay“.

Para finalizar, habló sobre la lesión que lo dejó afuera de los amistosos con Honduras: “Se dice que son tres meses, trabajaremos para volver lo antes posibles. No he tenido la oportunidad de hablar mucho con Diego, solo me dijo que me recuperara y que nos veríamos pronto. La selección debe trabajar y tratar de ir a la Copa Oro a hacer un buen papel“.