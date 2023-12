Las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Honduras se comenzaron a disputar ayer, en específico con el duelo de Motagua vs Marathón el cual ganó 2-0 el ciclón, pero según el técnico Salomón Nazar esto se dio por el arbitraje.

Nazar compareció en conferencia de prensa tras el pitazo final y su molestia fue evidente cuando habló del juego, asegurando que el penal que señalaron no fue claro, pero es algo que a él no le extraña cuando juega en condición de visitante.

¿Qué dijo del arbitraje?

“No he visto el penal, no sé si fue o no, alguien me comentó que no; pero cuando uno viene de visita puede ocurrir eso”, fueron las contundentes palabras que dio el entrenador de los verdolagas a los medios.

“Me quedo con la entrega de los muchachos, vinimos a proponer en el partido, creamos situaciones de gol y desafortunadamente no lo aprovechamos, pero nos defendimos bien con el balón. Me voy tranquilo y siento que vamos a remontar siempre y cuando tengamos un buen arbitraje”, agregó.

¿Qué le pareció el trabajo de sus jugadores?

“El equipo jugó bastante bien, desaprovechamos situaciones de gol en el primer tiempo, y en el segundo un par de bajadas de Motagua y un descuido nos cae el segundo gol. El equipo lo hizo bien y creo que remontamos en el próximo partido”, comentó.

“La nota del 1 al 10, les doy 8-5 o 9, debemos mejorar en la certeza con los disparos al marco. Tenemos la seguridad de que lo hacemos con nuestra gente y afición”, finalizó Salomón Nazar.

Marathón recibirá la visita de Motagua el sábado 9 de diciembre a las 15:00 horas, encuentro en el que buscará remontar el 2-1 en contra y así buscar un pase a la final del Apertura 2023.

