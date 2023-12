Rubilio Castillo se encuentra como agente libre, dispuesto a firmar con un nuevo club para el venidero mercado de pases. Su periplo por Asia terminó tras ocho meses en el Nantong Zhiyun de la Superliga China, por lo que está anuente a recibir ofertas de toda índole. Algunas, incluso, han llegado incluso desde su Honduras natal.

Mucho se ha rumoreado respecto a un posible interés tanto de Marathón como de Motagua por hacerse de los servicios del delantero. Ambos pretenden reforzarse de la mejor manera pensando en el Clausura 2024, aunque tampoco apartan su vista del duelo que enfrentará a ambos por las semifinales del Apertura 2023.

El propio Castillo se pronunció acerca de los trascendidos, confirmando que ha sido seducido por ambas instituciones. “He tenido muchas opciones, muchos ofrecimientos tanto afuera como acá, no lo voy a ocultar. Marathón me lanzó una buena propuesta, Motagua también. Hay muchos clubes de la Liga Nacional que me han lanzado propuestas, estoy alegre de que se me tome en cuenta“, expresó en diálogo con el periodista Manfredo Reyes.

A pesar de lo mencionado, destacó que ahora no está “tan mentalizado en agarrar las propuestas“, sino que está enfocado “en disfrutar con mi familia“. Sin embargo, mencionó que en caso de elegir por el monstruo verde o las águilas, se decantaría por los segundos. “Obviamente por el respeto y darle siempre la primera opción a Motagua, se encuentra privilegiado en ese sentido“.

No es de extrañar que el ciclón se contemple como la primera elección, ya que “Roruca” es su máximo goleador histórico con 106 anotaciones, según datos de Diario Diez. Esto genera que la afición le guarde un profundo cariño, al que ciertamente el ariete con pasado en Saprissa corresponde teniéndolos presente de forma constante.

¿En qué clubes ha jugado Rubilio Castillo?

El catracho se inició en el CS Vida, aunque fue cedido por cinco meses a Deportes Savio en 2012. A su regreso fichó por el Motagua, siendo prestado a mediados de 2015 al Correcaminos de México por el término de un año. En enero del 2019 llegó al Deportivo Saprissa, aunque en julio se marchó al Tóndela de Portugal, marcando su primer y único paso por Europa.

Desde allí fue cedido durante todo el 2020 al Motagua, mientras que en 2021 sufrió la misma suerte en el Royal Pari de Bolivia. El 23 de marzo 2022 desembarcó en Comunicaciones de Guatemala, aunque cuatro meses más tarde se dirigió al Deportivo Pasto de Colombia. En febrero del 2023 fue cuando vistió los colores de Nantong Zhiyun por primera vez.