Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Mayor de Honduras, sacó conclusiones del reciente microciclo de trabajo, en el que se está enfocando en el inicio de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, así como también en la Liga de Naciones en el que espera volver a estar en el Final Four.

Rueda fue claro en decir que su objetivo es poder encontrar una base de elementos del torneo local, esto tomando en cuenta que no todos tienen la regularidad necesaria para ser tomados en cuenta, pero sabe que poco a poco se estará definiendo una base y así unirla con los legionarios.

La meta de Rueda

“Es el seguimiento que le hemos hecho a esta liga, a las jornadas de trabajo. ¿Satisfecho? Ustedes saben que ese nivel no lo logra mucho y menos en el caso nuestro que como seleccionadores difícilmente los tenemos, y cuando los tenemos es muy poco tiempo. Pero son los muchachos que se han ido destacando y hacer un doble objetivo, tanto los que vienen el camino, como algunos que queremos conocer, valorarlos bien de cerca y desde ayer empezamos”, dijo.

“Estamos haciendo evaluaciones con todas las dificultades que tenemos que por uno u otro factor hay jugadores que no mantienen su nivel, dejan de ser titulares en sus clubes, se lesionan o tener nuevas alternativas de solución”, agregó.

Los objetivos del técnico

“Hay dos objetivos claros. Una es hacer el mantenimiento de los que venían jugando en la liga para la primera semana de junio en fecha FIFA. Que no pierdan su momento deportivo, porque hay una inversión en sus clubes que empezó desde diciembre. Algunos lograron un buen nivel, otros no. Ahora hay unos que con una semana de haber terminado la idea es que no pierdan el ritmo deportivo”, señalizó.

“El otro es acercar a otros jóvenes, como el caso de los cinco jóvenes que no habían estado con nosotros, se cumple ese objetivo. Y mientras tanto le estamos dando espera a los jugadores de la final”, puntualizó.