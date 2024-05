La Selección de Honduras volvió esta semana a los entrenamientos para comenzar a preparar el inicio de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde el entrenador Reinaldo Rueda ha dado detalles sobre su planificación y dando pistas sobre el listado de futbolistas que llamará.

Como se ha vuelto habitual una de las preguntas recurrentes es la situación de Romell Quioto, quien desde hace meses no es llamado tras no cumplir con las normas de disciplina y todo parece indicar que así seguirá hasta nuevo aviso, esto según lo dio a entender el entrenador.

¿Cómo está la situación con Quioto?

“Con Romell no he tenido contacto, sé que ha tenido un gran torneo, que va logrando un mejor nivel, pero hasta el momento no he vuelto a conversar con él”, fue la tajante respuesta del estratega colombiano.

Rueda además se mostró tranquilo a pesar de las pocas variantes que hay en la delantera para los próximos encuentros: “El que ha venido haciendo el camino es Anthony (Lozano) a quien perdimos por sanción para este juego que tuvimos en marzo, pero lo tuvimos en el amistoso”

“Al igual Douglas Martínez que también venía, se lastimó, se lesionó, volvió y hay que buscar las mejores alternativas de tener posibilidades. Lo de Rubilio ha sido positivo con lo que ha hecho, lo que mostró en los juegos que participó”, agregó Rueda.

La lesión de Denil Maldonado

“En cuanto a Denil hay un informe del departamento médico de la Selección. Denil se siente bien. El departamento médico quiere ser conservador, quizá la próxima semana pueda estar en Honduras, pero el departamento médico no lo va a autorizar a entrenamientos competitivos y menos a partidos”, puntualizó.

“De modo que, por ese lado, vamos a ver si lo evaluamos acá, a ver qué dice Denil. También tenemos que respetar lo que determine el cuerpo médico de su club”, finalizó el seleccionador nacional.