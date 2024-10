La Selección de Honduras, que se estará enfrentado a México por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, contará en su plantel con el recientemente nacionalizado Yustin Arboleda. El delantero colombiano que se desempeña en Olimpia fue una de las sorpresas de la lista.

En este sentido, Yustin Arboleda habló en conferencia de prensa y se refirió a la sorpresiva convocatoria de Reinaldo Rueda. Algunas declaraciones se volvieron tendencia por un particular pedido del delantero al experimentado entrenador.

Yustin Arboleda habló de su convocatoria en Honduras

En la conferencia de prensa, Arboleda dijo lo siguiente: “Las sensaciones son increíbles, agradezco la oportunidad de defender a un país que me ha dado tanto”. Y agregó: “Ahora solo pienso en la H”.

Ante la pregunta de qué número usaría en Honduras, el delantero le hizo un pedido a Rueda: “Acá en Honduras se me ha identificado con el 27 y 19”. Sin embargo, comentó: “Soy nuevo y tengo que pagar derecho a piso”.

“Trataré de hacer las cosas bien, compartir con los compañeros y acatar la idea del profe. Me habló Reinaldo, me preguntó cómo me sentía, luego me comentó sobre el proyecto de la selección. Cuando me presente seguramente podremos recopilar más información“, aseveró, destacando la comunicación abierta con el entrenador.

Por último, mencionó: “Me dicen que hay buen ambiente, también estarán varios del equipo, igual de Real España, que nos llevamos bien”. El entrenador evaluará al delantero y decidirá si será una pieza fundamental en el equipo pensando en el partido frente a México.

¿Cuándo juegan los cuartos de final de la Liga de Naciones Honduras y México?

Honduras recibirá por la ida a México el próximo viernes 15 de noviembre a las 8:00 pm (hora en Honduras), mientras que la vuelta será en territorio mexicano el martes 19 de noviembre a las 8:30 pm.