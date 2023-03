La Selección de Honduras suma otro problema en la parte ofensiva, ayer se conoció que Alberth Elis sería baja para el juego ante Canadá, ahora se suma la duda sobre Luis Palma que ha presentado problemas de salud, pero a pesar de eso el legionario confía en estar en el compromiso.

“Ya conocemos la realidad de lo qué es jugar contra los canadienses. Ellos van a querer a ganar porque ya les ganamos en San Pedro (partido de ida de la Nations League). Nosotros necesitamos estar concentrados cuando manejemos la pelota y aprovechar las jugadas que tengamos frente al marco”, dijo sobre el juego.

Acerca de los problemas gripales que tiene comentó: “He venido un poco mal de salud. He tenido fiebre y un poco mal de la garganta, esperamos que de aquí al martes estemos mejor. El cambio de clima me hizo daño, pero estamos tomando los medicamentos necesarios para mejorar”.

“Estuve un mes y medio lesionado. Ya pues este mes que pasó jugué cuatro partidos de titular, entonces si estoy bien. Respetamos los nombres de Canadá, pero somos once contra once y vamos a buscar clasificar a ambas competencias”, agregó acerca de la lesión que tuvo en su club hace unos meses.

Por último, el delantero se mostró tranquilo sobre el rol que le pueda dar Diego Vásquez: “Somos seleccionados y hay que respetar toda decisión del entrenador. Si me toca entrar de titular o suplente, voy a darle todo. Esta selección somos todos y cuando nos toque jugar hacerlo con mucha responsabilidad”.