Luis Palma se encuentra recuperado de su lesión y está listo para seguir tomando ritmo futbolístico de Celtic. El catracho este día fue sorprendido por su club, en el que lo citó a la sala de conferencias y donde lo esperaba nada más y nada menos que Emilio Izaguirre, quien es exjugador del equipo.

Izaguirre tuvo una charla virtual con Palma al que entrevistó de manera virtual, en el que le hizo varias preguntas sobre su carrera futbolística, en el que dio algunos detalles de sus inicios y el Bicho también comentó sobre el peor momento que ha pasado.

Tras tu debut con el Vida en 2017 ¿Alguna vez pensaste que jugarías la Champions League?

“Para serte sincero, no, yo soy consciente, yo miraba la Champions League, miraba el Celtic cuando jugabas, pero nunca me imagine en mi vida, si le dije a mi mamá que iba a jugar la Champions League, pero era un niño que quería jugar y ser feliz, a la hora que llegue el Vida a debutar y saber que personas se me acercaban para decirme que tendría un gran futuro, me enfoque en mí y en el transcurso de 5 años venir y debutar con el Celtic en Champions, fue algo maravilloso, una bendición”.

¿Cuál fue el impacto del Vida en tu carrera?

“Recordando lo del Vida, fue un 10 de septiembre de 2017, cuando debuté y anote un gran gol que me marcó para toda mi carrera, desde que llegue a la Liga Nacional, tuve muchas personas que se me acercaron, el profesor Francisco Pavón que fue una de las personas que me moldeo como jugador y bueno si empiezo a decir de todos los entrenadores que saben que estoy agradecido con ellos”.

¿Cuál fue la peor etapa de tu carrera?

“En el año 2019, cuando me fui al Real Monarch en la USL, ese fue el año que me moldeó como jugador, maduré muchísimo, pase cosas, no podemos decir malas, porque son experiencias, pero podemos decir que la pasé mal futbolísticamente, me lesione, tuve mucho tiempo parado y a la hora de regresar a Honduras tuve que cambiar la mentalidad de lo que pasó es año que fue importante para mi carrera”.

¿Qué diferencias hay entre las ligas en las que has militado?

“Empezando en Estados Unidos, la USL hay bastante jugadores, incluso exjugadores hondureños, podemos decir que es un nivel algo superior a lo que hay en Honduras, cuando fui a Grecia a jugar contra los grandes del país, es un ritmo o un fútbol diferente, ahí madure bastante, no influyo mucho en mi fútbol, porque yo sabía lo que podía hacer y lo que no”.

