Motagua tuvo un pésimo inicio en la Copa Centroamericana 2024 luego de perder en su visita al Diriangén de Nicaragua, que provocó que el ambiente se pusiera tengo en Honduras y uno de los que dio la cara con los medios de comunicación fue el portero Jonathan Rougier.

El capitán charló con los periodistas y uno de ellos sacó la calentura de Rougier, luego que le consultara sobre qué se había hablado en el vestuario, algo que molestó al futbolista, aunque a pesar de esto tuvo una respuesta decorosa en medio de la situación.

El cruce de palabras

El periodista le preguntó que generó la bronca y Rougier contestó “no hubo”.

El periodista repreguntó diciendo que las imágenes reflejaban un pleito y el portero contestó “No, no, perdón pero las cosas del camerino son del camerino, es como que le pregunte a usted lo que hablan detrás de cámara. No pasó nada, hubo un palabreo, deben informarse antes de hablar de algún problema”.

Siguió diciendo: “Somos protagonistas de fútbol. No hubo problemas, solo una discusión”.

Rougier, cuestionó la manera que se preguntó: “Fue una pregunta con dirección”, aclaró.

“El grupo está muy unido, está sano, no hubo nada entre nosotros, así que da tranquilidad porque el grupo está unido”, agregó.

“La verdad no les quiero faltar el respeto a ustedes (prensa), pero han estado viendo poco fútbol nicaragüense, poco fútbol internacional, sin duda que ellos han mejorado mucho, no solo el Diriangén, sino la Liga de Nicaragua, que tuvo un finalista el torneo anterior”, finalizó.