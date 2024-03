La Selección de Honduras está a pocas semanas de disputar el repechaje rumbo a la Copa América, en el que enfrentará a Costa Rica en Estados Unidos. En la portería se ha visto afectado por las bajas de Endrick Mejívar y Luis López, por lo que ha buscado sustitutos, siendo el favorito Jonathan Rougier.

El guardameta argentino nacionalizado hondureño ha sido visto por Reinaldo Rueda y lo ha incluido en la lista preliminar, por su experiencia y buenas actuaciones es uno de los favoritos para ser llamado, incluso para poder ser titular en el duelo trascendental ante los ticos, algo que sueña poder hacer según declaró Rougier a Diario Diez.

¿Cómo te imaginas tu debut con la camiseta de la Selección de Honduras?

Por ahora estoy un poco expectante, no me quiero hacer ilusiones antes. pero sí sueño que el día que me toque debutar con la Selección sea con un triunfo, eso no cabe duda.

¿Te ves en la lista de la convocatoria de ese partido contra Costa Rica?

Para mí es un sueño estar ahí, en la convocatoria oficial, ser llamado sería muy lindo y apoyaré desde la posición que me toque estar, estando o no en el 11 titular. Lo que buscamos y queremos es estar en la Copa América.

Te estás disputando con Harold Fonseca el puesto y la realidad es que tienes grandes posibilidades de ser titular contra Costa Rica…

Sí, yo estoy trabajando, disputándome un puesto, me gusta hacer las cosas bien para después ganarme lo demás. Pero tengo claro que Harold Fonseca y Marlon Licona ya tienen un recorrido en la Selección, tengo que ser respetuoso con el trabajo que han hecho ellos y respetuoso también con el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico.

¿Te miras en la Copa América en junio?

La verdad que sí, sería un bonito sueño para cumplir porque nací en Sudamérica. Yo siempre critiqué que este torneo era mal llamado Copa América porque solo participan las selecciones de Sudamérica, ahora es más representativa, están los de Norteamérica y Centroamérica. Para los sudamericanos esta competencia siempre ha sido un gran reto. Sería muy lindo estar ahí.

Jonathan Rougier ya participó en su primer microciclo con la H, este lunes será parte de otro, en el que espera convencer al entrenador Reinaldo Rueda que puede ser una de las opciones en su nómina.

