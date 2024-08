Jeaustin Campos, entrenador costarricense de Real España, ya está dando de que hablar en el futbol de Honduras, primero con unas declaraciones que no gustaron porque muchos entendieron que no daría mucha oportunidad a los jóvenes y ahora por un gesto que no gustó a muchos en el partido ante Génesis.

En el minuto 53 del compromiso, el técnico se molestó por una decisión arbitral y este lo manifestó haciendo un gesto con las manos en el que hizo referencia al dinero, algo que causó polémica de manera inmediata y que tuvo que aclarar en la conferencia de prensa.

La explicación de Jeaustin Campos

“En realidad, no sé, como la sensibilidad de ver algunas situaciones (repite el gesto con sus manos), como le explico, yo entiendo que los árbitros tienen diferentes maneras de arbitrar, para unos una cosa es foul, para otros no, pero al principio a todos, incluyéndolos a ellos, nos costó entrar en el partido”, aclaró.

“Sí mostré la inconformidad con el cuarto árbitro de algunas situaciones, por eso decía, como que faltaba sensibilidad, como de mantener un poquito el sentido común, pero bueno, es parte del espectáculo, así estamos todos, a veces sí y a veces no, hoy fueron más evidentes algunas situaciones en las que se equivocaron, pero es fútbol, a pesar de todo gracias a Dios logramos ganar, jugar bien y lo del arbitraje es un puntito por ahí nada más”, finalizó.

¿Posible sanción?

Ahora todo quedará en manos de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras, que seguramente hará un análisis de lo sucedido y de lo que dijo Campos, por lo que en el transcurso de la semana se espera que se de una postura.

Por otra parte, en lo deportivo la máquina logró un triunfo importante y se ubica líder en la tabla de posiciones, aunque está a la espera de lo que suceda en el compromiso de Motagua versus Olimpia.