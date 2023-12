El sorteo de la Copa América 2024 está a menos de una semana de realizarse, por lo que Jaime Lozano, técnico de México, fue interrogado por los medios de comunicación sobre lo que espera de la competición, pero también se mencionó de su agónica clasificación que tuvo en el que estuvo cerca de caer eliminado ante Honduras.

El Tri superó a la H de manera polémica en la tanda de los penales, donde aparte del resultado, el que más dio de que hablar fue el árbitro Iván Barton, esto por sus discutidas decisiones, en especial por los tiempos que agregó y donde los mexicanos aprovecharon para anotar.

¿Qué opina de su agónica clasificación?

“Se tuvo un muy mal partido, no se puede esconder, pero se han hecho cosas importantes en poco tiempo. Hay que poner las cosas donde deben estar. Todos sabemos que los resultados siempre son importantes en nuestro país. No importa el rival. Si ganas a veces te cuestionan por qué no ganaste mejor. Y si empatas o pierdes, muchas veces es hasta una tragedia en México”, dijo.

“Me encuentro muy tranquilo, me enfoco mucho en mi trabajo y la energía positiva que recibo, que es mucha más de la que no está a favor o se deja ir por un resultado. No puedo estar viendo lo que piensa todo el mundo de mí porque no saldría de mi casa. Tengo que confiar en mi proceso y tomar las mejores decisiones”, agregó.

¿Cómo ve la participación en la Copa América?

“En la Copa América nos encontraremos a rivales mucho más hechos, más fuertes. Es una bonita oportunidad y un parámetro importante de cara a (el Mundial de) 2026. Va a ser un gran torneo con un nivel importante y puede ser como un Premundial”, analizó.

“Esta Copa América es distinta. La ventaja es que estamos en casa, con nuestra afición”, finalizó el estratega, sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos y donde vive una gran cantidad de mexicano.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.