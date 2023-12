Diego Vásquez fue la gran sensación de la fase final del futbol de Honduras, luego que el fin de semana se confirmara su regreso al banquillo de Motagua, en el que tendría la tarea de enfrentar a Olancho por el repechaje y así buscar el pase a las semifinales.

El regreso de Vásquez no fue el mejor porque fue a empatar 2-2 a la cancha de los potros, aunque tomando en cuenta que fue en cancha ajena y anotó, el resultado no es del todo negativo, aunque el entrenador dio varias conclusiones positivas y negativas de lo que vio en su plantel.

¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de su debut?

“Me gustó el orden y el esfuerzo, mejoramos mucho la agresividad en el segundo tiempo. Empatamos en una jugada a balón parado, aunque nos costó generar jugadas cuando estábamos 11 contra 11, para mi gusto debemos tener más posesión y llegadas, pero al tener uno menos el empate termina siendo positivo”, analizó.

“Lo que no me gustó fue la poca posesión. La cancha, no es que está mala, pero sí un poco dura, la pelota pica muy alta, hay que mejorar el terreno de juego porque es un factor. Nos faltó manejar más la pelota”, agregó.

¿Qué le pareció el empate?

“Estos son 180 minutos y quedan 90 por jugar en Tegucigalpa, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido, comenzamos ganando 1-0 y cometimos un error muy infantil que nos costó el gol a balón parado. Nos faltó concentración, hay un montón de detalles para mejorar, pero tenemos estos días para trabajar”, dijo.

Acerca de su esquema comentó: “La línea de 4 estaba bien parada, depende mucho de los jugadores para que el equipo rival no pueda hacer valer el hombre de más. Si los volantes hacen un esfuerzo, se cierran y ayudan la defensa, el hombre menos se termina complementando con el esfuerzo, por lo que felicito a los chicos porque la expulsión no se hizo notar”.

Motagua y Diego Vásquez ahora buscarán su clasificación a las semifinales, cuando el domingo 3 de diciembre reciba la visita de Olancho a las 19:00 horas y en el que se buscará seguir en el camino al título.

