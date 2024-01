Denil Maldonado ha comenzado este 2024 con un panorama incierto, aunque a la vez prometedor. Si bien Los Ángeles FC decidió no renovar su contrato, ha trascendido que es del interés de otro elenco de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos: el Atlanta United, que supo ser campeón de la máxima divisional en 2018.

Sumado a la franquicia del estado de Georgia, durante los primeros días de enero surgió otro nombre, también de la parte norte del continente americano. Álvaro de la Rocha, periodista hondureño, comentó en el programa La Voz del Deporte que el Houston Dynamo también se está comunicando con el agente del “kaiser” para poder ficharlo.

El trabajador de prensa señaló que el representante del jugador está en pláticas con ambas instituciones, sin ahondar en la predilección del otrora Pachuca de México y Everton de Chile, entre otros. La Prensa y Diario Diez, otros portales de suma trascendencia en suelo catracho, también confirmaron la intención de los texanos.

Denil Maldonado habló sobre su futuro

El centroamericano ha dado pistas respecto a lo que quiere para su futuro próximo, en diálogo con El Heraldo. “Todavía no tengo nada en concreto, yo ando de vacaciones disfrutando con mi familia. Si Dios lo permite y me quedo, pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir. (…) Los Ángeles tiene la opción y para mí ellos son la primera“.

Julio Parejo, su representante, también se refirió a este tema en Deportes TVC: “Estamos analizando ofertas por él. Estará en el draft para otros equipos de la MLS. Se está trabajando para lo mejor para él; hasta ahora no tenemos una oferta oficial, hay interés en varios lugares, pero nada es oficial“.

El sueldo de Denil Maldonado, un factor a tomar en cuenta

Ya sea que su futuro esté en Atlanta United, en Houston Dynamo o cualquier otro equipo del planeta, el dinero que Maldonado recibe mes a mes es sin duda un factor que tendrá mucho peso en las negociaciones. Hasta septiembre del 2023, según información de MLS Players Association, percibía 355.000 dólares por año (casi 30.000 por mes).

Las estadísticas de Denil Maldonado en LAFC

Durante su etapa en la escuadra angelina, el defensor hondureño registró 25 partidos disputados, 21 de los cuales fueron en el marco de la MLS. Allí sumó 1671 minutos, marcando un gol en el proceso y recibiendo cinco amonestaciones. A esos se le debe agregar 155′ por Concachampions (repartidos en tres encuentros) y otros 26 en la Leagues Cup.