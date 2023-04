Cádiz superó hoy 2-1 al Valencia en la actividad de La Liga, dando así un golpe firme en sus aspiraciones por salvar la categoría y en el que el hondureño Antony Lozano volvió a jugar tras dos jornadas sin hacerlo, aunque lamentablemente dio de hablar más por la polémica que por lo deportivo.

Lozano entró al terreno de juego en la parte final del compromiso, en el que colaboró en mantener la ventaja, pero tras el pitazo final se vio envuelto en un cruce, luego que el jugador Hugo Duro del Valencia lo acusara de haberlo agredido.

“El Choco ha venido a darme y luego se ha metido con mi madre. Ya lo hizo en el partido de ida. Y encima ha insultado a mi madre y no me ha gustado. Espero que no lo haga más porque yo no le he hecho nada. No entiendo nada la verdad”, dijo Duro a Dazn.

Por el momento, ni el hondureño y tampoco el club gaditano se han manifestado, esto tomando en cuenta que se enfocaron en el resultado deportivo el cual fue valioso porque lograron alejarse de la zona del descenso luego que llegaran a 35 puntos, mientras los chés tienen 33 unidades.

Lozano por su parte volvió a jugar tras haber quedado fuera de las últimas convocatorias. En la temporada lleva 23 partidos jugados, 12 de estos fueron de titular y 11 de suplente.