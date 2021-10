Gerardo Tata Martino no piensa que Honduras sea un rival fácil para México.

La Selección de Honduras tendrá probablemente la visita más complicada de la octagonal final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, cuando enfrente a su similar de México en el estadio Azteca, rival al que ya sabe que es ganarle tal como sucedió en el 2013 y es por eso que Gerardo Martino mostró respeto hacía los centroamericanos.

El Tata Martino no dudó en decir que el enfrentamiento ante la H será complicado, tal como lo fue el del pasado jueves ante Canadá, espera que el juego sea bastante parejo, además, ante las críticas recibidas afirmó que considera que el estadio Azteca sigue pesando como siempre lo ha hecho y es por eso que su equipo debe ser fuerte de local.

“A Honduras le gusta salir a buscar los partidos. Lo vimos contra Estados Unidos jugando de local y contra Canadá de visitante. Es una Selección que busca jugar de igual a igual y por consecuencia esperamos un partido tan duro como lo fue ante Canadá el jueves”, dijo el entrenador argentino en la conferencia de prensa previa al duelo.

“No me consta que el Azteca ya no pese. Entiendo que el otro día jugamos un partido muy parejo ante Canadá. En el primer tiempo por momentos nos superó, nosotros fuimos en el segundo, pero nunca encontramos nuestra mejor versión futbolística. Sin embargo, no se pierde la idea que nosotros debemos seguir siendo fuertes de local”, agregó.

“Nosotros nunca preparamos un partido tratando de cederle la iniciativa a un rival. mañana intentaremos ser los que propongamos el juego y el rumbo del partido. Hay un rival enfrente que juega, tiene sus fortalezas y como pasó con Canadá, es un equipo que nos hizo retroceder”, finalizó.