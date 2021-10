Ramón Maradiaga tuvo la oportunidad de enfrentar a la Selección de México como jugador y como entrenador. Y en base a esta experiencia, consideró que los mexicanos no son los gigantes de Concacaf ya que si esto fuera cierto no buscarían a técnicos de tanto renombre como así lo han hecho a lo largo de toda su historia. En la previa de estas Eliminatorias Maradiaga no quiso dejar la oportunidad para expresarse sobre la selección mexicana.

"No pienso que los jugadores digan: ‘nosotros les ganábamos y goleábamos fácilmente’; si así fuera no se prepararían ni trabajarían con la determinación con que lo hacen ni buscarían un técnico de renombre para poder llevarlos a un mayor poder competitivo. Creo que hay muchas cosas que están más que evidentes para que el jugador, en este caso mexicano, no se considere más. Saben que como todos entran a una competencia y esta competencia buscarán sacarla de la mejor manera”, comentó Ramón Maradiaga para ESPN.

"A Honduras vinieron jugadores mexicanos de talla internacional pero que jugando en el Estadio Olímpico o como cuando lo hicieron en el Morazán, donde le ganamos por primera vez a México en eliminatoria, no pudieron vencernos. Luego vino una seguidilla de triunfos en mi país y en 2013 que le ganamos en el Azteca; eso es una señal palpable que en futbol cualquier cosa puede pasar y que los números no hablan”, continuó Maradiaga.

"México qué no ha tenido; han tenido a (Sven-Goran) Eriksson, a Bora (Milutinovic), a Hugo Sánchez, al profe Meza, con muy buenas campañas en el futbol mexicano; a ‘Chepo’ de la Torre, técnicos de prestigio, pero el nombre no juega, sino la capacidad, lo que se hace en el campo", finalizó el hondureño Ramón Maradiaga.