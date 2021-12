Presidente de Olimpia le lanza un dardo al Motagua: "Ir a una final y no ganarla es un fracaso"

En la previa a la final entre Olimpia y Real España, Rafael Villeda habló con la prensa y fue muy picante en sus declaraciones. El presidente del León se refirió a la importancia de llegar a esta instancia y destacó que es un fracaso no quedarse con el título. Lo que podría sonar como una presión a su equipo, en realidad es un dardo a Motagua.

El mandamás de los Albos fue muy duro sobre lo que viene pasando con las Águilas Azules en el último tiempo. Sin mencionarlos, el directivo hizo referencia a las reiteradas finales que perdieron en la Liga Concacaf. Por otra parte, también mencionó lo ocurrido en Surinam durante dicha competición.

"La historia así nos ha hecho, exigentes, tal como lo muestra la afición. Sabemos lo que representa Olimpia y lo grande que es la institución. Muchos consideran que llegar a la final es importante, mientras que para nosotros llegar y no ganarla es un fracaso", comenzó lanzando Villeda frente a los periodistas.

Y agregó: "Olimpia planifica para ganar el campeonato, no siempre se ganará por la capacidad de otros, pero el no ganar el torneo local no es el resultado por el que trabajamos, diferente en algunos torneo internacionales donde por el tema como el económico hace más difícil alcanzar el título".

Para finalizar, volvió a tocar el tema de Surinam: "Lo que pasó fue un error del equipo, al igual que de Concacaf al permitir jugar a este equipo. Muchas veces este tipo de acontecimientos sirven para motivar. El profesor Pedro Troglio tuvo mucho que ver al comunicarse con los jugadores para percibieran esto, él lo maneja bien, sabemos su manera de hacerlos entender de lo que significa la camisa del Olimpia".