Pedro Troglio tras eliminar a Motagua de la Liga Concacaf 2022: "Esta era una final, no una semifinal"

El Club Deportivo Olimpia se impuso 1-0 a Motagua en una semifinal de vuelta cargada de dramatismo gracias al gol de "Mango" Sánchez y clasificó a la gran final de la Liga Concacaf 2022, en donde se topará con la Liga Deportiva Alajuelense. Empero, para ello falta y Pedro Troglio pudo saborear la victoria en la rueda de prensa post clásico capitalino.

Si bien este fue especial, el trámite del juego fue similar al de los anteriores: "Yo creo que el gran mérito de Olimpia es haber quedado vivo en esos 25 minutos que tuvimos un hombre menos. Fue un partido de ida y vuelta, ellos tuvieron una situación clara en el segundo tiempo con el cabezazo de Eddie y nosotros dos o tres antes de hacer el gol. Con diez también generamos la más clara, si bien fue un tiro desde afuera. Pero el partido fue como los tres que me tocó desde que volví, muy cerrados y se definen con detalles", aseguró.

Además, se deshizo en elogios hacia su equipo: "Han jugado el partido como siempre me lo han demostrado, con corazón. Si se han caído vuelven a salir, ahora venían golpeados de no haber podido ganar el penta y otra vez, como en el 2020, vuelven a pasar y le regalan una alegría muy grande a la gente. Estoy feliz que hizo el gol el 'Mango' Sánchez, porque escuché bastantes críticas. Es un profesional de la ostia, un jugador fantástico y me pone muy feliz que haya sido él el hombre del partido".

También destacó a su colega, Hernán Medina, y al Ciclón: "Es merecido que hayamos pasado nosotros y no lo es que se haya quedado Motagua. Somos dos equipos que nos demostramos día a día, por algo estamos peleando el título arriba del campeonato los dos y hemos llegado a esta instancia. No me extrañan los elogios de 'La Tota' porque que es un señor, como también yo reconocí el día que nos ganaron 1-0", comentó.

"Estoy feliz porque jugás pocas veces en Concacaf y quedar eliminado con tu rival es un tema difícil de digerir para la gente y para vos que sos el responsable. Para nosotros esta era una final, no una semifinal. Ahora hay que ir a la verdadera que tenemos que ganar, en las otras dos me tocó quedarme en semis y me tocó irme de una tercera por el problema que tuvimos en Surinam, pero ahora estamos de nuevo. Ganarla para mí sería como cerrar un círculo importante con la gente y devolverle algo de lo que me falta a mí también", reveló.

"No lo puedo comparar (al triunfo) con el Azteca porque no pasamos. Yo pienso que con la final que ganamos por penales con Motagua y fuimos campeonísimos, pero la diferencia es que hoy había gente y lo festejé con ellos. Esta semana fue dura, estoy solo en casa y mi cabeza estaba en Motagua. Pasamos con angustia y estamos felices. Quiero aprovechar para dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, a mis viejos. Yo estoy seguro que mi vieja de arriba me mandó esto", dijo, con la voz entrecortada por la emoción.

También se refirió al cambio en el mediotiempo: "Mandamos a Pinto al medio con Álvarez y Moya por afuera, pero no teníamos recuperación de pelota y no podíamos estar otros 45' metidos atrás. Por eso optamos por meter a Carlitos Pineda, sacrificamos a Bryan y luego llegó la expulsión de Pereira que alivianó todo (...) Llevamos cinco partidos con el arco en cero, de diecinueve partidos perdimos uno solo, pero yo a veces leía y decía: '¿Tan mal vamos?' Debemos tener algo bueno. Y a la hora de elegir los futbolistas uno va viendo los tiempos para jugar, yo no hago nada en contra de Olimpia".

En el final, le dejó un mensaje a la afición: "No me sorprende la gente de Olimpia, es impresionante vayamos donde vayamos. Por eso queríamos darle esto a la gente, porque cuando le tenés cariño a un club duele más perder. Falta el otro paso, el torneo local. Que se quede tranquila la gente que lo que nunca va a resignar este equipo es el esfuerzo".