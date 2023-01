El Club Deportivo Olimpia de Honduras podría sumar próximamente un refuerzo más que importante de cara no solo al vigente Clausura 2023 de la Liga Nacional, sino también pensando en la Copa Centroamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf (usualmente denominada Concachampions).

Se trata de Edwin Rodríguez, que desde el 14 de septiembre de 2002 está a préstamo en el Aris FC de la Superliga de Grecia. Si bien la cesión es por el término de un año, mucho se habló acerca de la posibilidad que se efectúe un retorno anticipado, debido a los pocos minutos de juego que ha tenido el catracho.

Pedro Troglio, entrenador del elenco melenudo, fue consultado acerca de lo que sabe sobre una posible vuelta del futbolista. "Por lo que leo está más acá. No sabemos lo que le pasa en la cabeza allá, estaría triste porque no juega o piensa en su familia ya que está solo, así como tendría ganas de estar en Olimpia porque nos está yendo bien", manifestó en diálogo con Diario Diez

En ese sentido, comentó: "Hace una semana hablé con él y le aconsejé que se quedara en Grecia". Sin embargo, opinó que regresar a Centroamérica no sería dar un paso atrás en su trayectoria: "No es un retroceso, porque primero es una gran virtud que lo vieron jugar. Cuando uno hace la cuenta dicen que los hondureños no se adaptan y no siempre es así, hay hondureños que sí y lo hicieron bien".

"Aquí suelen menospreciar y le caen al jugador local, hay que apoyarlo más, es el mejor fútbol de Centroamérica y mejorarlo, sobre todo en las canchas", completó el director técnico argentino.