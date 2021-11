Pedro Troglio: "A mí no me defienden ni los hinchas ni lo dirigentes, son los jugadores"

Luego de golear a Marathón, Olimpia se metió en las semifinales del Apertura 2021 y buscará obtener su tretacampeonato. Pedro Troglio habló en la previa del comienzo de dicha fase y fue muy elogioso con sus jugadores. El estratega argentino destacó que se mantiene en el club gracias a ellos, que son los únicos que lo defienden diariamente.

"Viene una semifinal muy importante, ojalá que podamos seguir en ese mismo tren. Trato lógicamente de transmitir a los jugadores lo que he vivido y también explicarles a los futbolistas lo que puede pasar si no lo hacen, porque yo ya lo viví", comenzó el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: "Creo que lo más importante es genera un gran vínculo porque son un grupo humano que me defienden en la cancha, a mí no me defienden ni los hinchas, ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico, a mí me defienden los jugadores que son los que salvan o no mí pellejo, mi cabeza, entonces yo le debo todo a ellos".

Luego, se refirió al encuentro contra Marathón: "Lo del otro día fue algo parecido a las grandes noches que hemos vivido desde que estoy acá. La sensación de esa comunión con la gente, ellos esperan que vos ganes todos los partidos, pero hay procesos de cambio en un plantel, porque cuando vos haces seis cambios por lesión no es lo mismo que el cuadro titular, no es lo mismo que Chirinos juegue a que no esté, eso lleva su tiempo trabajarlo".

Para finalizar, Troglio se refirió a como se ve para estas semifinales: "La verdad es que nosotros estamos en condiciones de salir campeón como los otros tres, sí sueño con el ser el único técnico tetracampeón, porque ya se es tetracampeón, pero un solo entrenador no lo hizo, no es fácil, quedan dos semifinales y dos finales y ojalá así sea".