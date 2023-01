El delantero argentino Matías Rotondi nuevamente estuvo cerca de regresar al futbol de Honduras, luego que se diera a conocer que Motagua estuvo interesado en hacerse de sus servicios, pero al final no pudo concretarse esto debido a la alta cláusula de recisión que tiene en Municipal y es por eso que seguirá en Guatemala hasta final de año.

"Nunca se dio mi traspaso básicamente, porque firmé un contrato de dos años, entonces eso me imposibilita salir, sino hasta diciembre de este año que se me termina el contrato, porque la cláusula que tengo es muy alta, y ese fue el problema del porqué no pude salir de acá", dijo Rotondi a Las Dueñas del Balón.

"Cada vez que se abre el mercado de pases, mi nombre suena en Honduras, y eso habla bien de la imagen que dejé como jugador; pero los clubes también están enterados de que tengo un contrato vigente, y que antes de que se me termine es imposible que pueda salir", agregó.

Acerca de sí le gustaría jugar para Motagua u Olimpia mencionó: “No estoy cerrado a nada, siempre priorizó lo deportivo y si se da con alguno de estos dos equipos, bienvenido sea. Yo siempre quiero seguir creciendo como un profesional, entonces siempre estoy abierto a cualquier propuesta que pueda llegar".

Matías Rotondi es bien recordado en el balompié hondureño, luego que en el 2021 tuviera una destacada participación con Honduras Progreso, luego fue a Malacateco de Guatemala donde fue campeón nacional y después firmó por Municipal, su actual club.