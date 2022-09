Diego Vásquez, técnico de Honduras, tuvo como principal misión frenar a Lionel Messi en el partido amistoso de ayer ante Argentina, pero su estrategia no funcionó porque el astro le anotó un doblete e hizo lo que quiso con los defensores, a pesar de que Héctor Castellanos lo estuvo marcando desde el primer minuto, a lo que el elemento del PSG habló de dicha situación.

‘‘Hoy (ayer) me tocó hacer un partido diferente, tenía marca personal y no entraba tanto en juego. Decidí quedarme un poquito más arriba y no participar tanto en el juego, sino en la fase definitoria. Me quedó esa, iba a seguir, pero miré que estaba adelantado (Luis Buba López) y entonces probé’’, dijo Messi sobre su segundo gol.

‘‘Apenas empezó y yo vi que se vino al lado mío (Héctor Castellanos). El técnico (Lionel Scaloni) me había avisado que podía pasar por cómo habían preparado el partido, porque decían que iban a hacer algo diferente. El técnico de ellos había declarado algo así, estaba avisado sobre la posibilidad’’, agregó.

Por último, el capitán albiceleste habló sobre la actualidad de su equipo: “Yo creo que hay mucho chico joven en el plantel actual, la gran base del grupo es joven y se siguen agregando muchos más, creo que hay un futuro enorme en esta selección, en eso sentido podemos estar tranquilos”.

A pesar de los intentos de los catrachos, Lionel Messi fue la gran figura del juego, porque además del doblete hizo un gran partido, en el que dejó grandes muestras de su calidad y se ganó la ovación de los aficionados que llegaron al estadio Hard Rock de Miami, Florida.