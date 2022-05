La policía cataloga de alto riesgo el Real España vs Marathón

La Policía Nacional de Honduras comenzó a prepararse para la logística de seguridad, de cara a los juegos de las semifinales del Torneo Clausura 2022, donde sin duda uno de los duelos que ya acapara la atención es el de Real España contra Marathón, que incluso es catalogado de alto riesgo debido a los últimos antecedentes.

Luiz Asavas Olivera, comisionado de las fuerzas de seguridad, charló con Diario Diez, donde confirmó que comenzó a preparar todos los detalles del juego, donde mandó un mensaje a los aficionados, en el que no le temblará el pulso para calmar a los revoltosos y espera que las barras bravas respeten sus acuerdos.

“En ese sentido, mire, los primeros que deben de respetar el acuerdo son ellos mismos. Si dicen que no van a llegar es que no van a llegar y la Policía si detecta que ha entrado gente que son parte de la barra contraria, va a tomar cartas en el asunto específicamente con ellos porque se están poniendo en riesgo su integridad porque ha sido una constante este tema de la violencia y no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana”, indicó el agente.

“Aparte que se ponen en riesgo, también nosotros nos ponemos en peligro por protegerlos. En ese partido donde hubo conflicto, varios de nuestros compañeros salieron lesionados buscando proteger a las personas que no debieron estar ahí y que ya habían firmado un acuerdo previo. En este sentido nosotros vamos a ser estrictos y no le vamos a permitir a las personas que vayan a hacer un acto de provocación que vaya a desencadenar una cuestión de violencia”, agregó.

Acerca de la cantidad de seguridad que existirá comentó: “Por supuesto que vamos a tener mayor presencia policial y vamos a hacer uso de otros mecanismos que sea necesario utilizar para poder contrarrestar la violencia, nosotros lo vamos a implementar”.