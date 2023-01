Pocos fichajes de cara al Clausura 2023 causaron más revuelo en la Liga Nacional que el de Kevin López a Club Deportivo Olimpia. El seleccionado nacional vivió sus mejores años en Motagua y, luego de un fugaz para por Comunicaciones de Guatemala, regresó al país. Pero, sorprendentemente, para vestir la camiseta del conjunto Melenudo.

Emilio Izaguirre, director deportivo del Ciclón, no se mostró feliz por la decisión del "Choloma" y así lo hizo saber en rueda de prensa. "Lo de Kevin tiene nombre y apellido: Leo Cristófano. El agente es amigo de Pedro Troglio y ellos tenían todo adelantado, nunca escucharon una oferta de nosotros. Así es el fútbol y la vida, les deseamos lo mejor", comentó.

Pedro Troglio no se quedó callado tras hacerse eco de los dichos del ex Celtic y le respondió: "Emilio dijo que Kevin vino porque yo soy amigo del representante del jugador. Primero, a mí el representante del jugador no me llamó, llamó a Rafael Villeda. Villeda me preguntó sí lo quería y yo le dije que sí y luego hicieron el arreglo", explicó el argentino.

Y sentenció: "Si no atendió (Cristófano), es porque no le hicieron mejor oferta que Olimpia y el jugador va donde le hacen mejor oferta. Quiero aclarar esto porque no me gustó para nada. Yo no llamé al presidente para ofrecer a Kevin López".

Emilio Izaguirre le baja el tono al cruce:

Este miércoles, Izaguirre se tomó unos minutos para explicar sus declaraciones y apaciguar los ánimos: "Para mi el profesor Troglio es un señor. Más bien disculpas si él se molesto, fue algo que lo dije en el momento y que se mal interpretó porque la cosa era con el agente. Me habían comunicado que era amigo, pero él ya aclaró que no es así. No tenía que molestarse si él sabía que era mentira".

"A Troglio le tengo gran respeto y lo tendré siempre. Él sabe que hemos hablado y sabe que yo nunca he sido de hablar de nadie así, sino que todo fue porque el agente de Kevin no se comportó bien con nosotros. Cuando uno le hablaba él no nos atendía o a veces nos decía que estaba ocupado", sentenció "Milo".