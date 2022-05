Real España eliminó a Marathón, llave que no le dio tantas complicaciones para el técnico Héctor Vargas.

Real España se convirtió en el primer finalista en el Torneo Clausura 2022, luego que superara 3-1 en el global a Marathón. El técnico Héctor Vargas analizó la llave ante su exequipo, la cual catalogó de fácil por la manera en que se planteó y ahora está enfocado en disputar la Gran Final contra Motagua que hoy eliminó a Olimpia.

“Estos 180 minutos se juegan así, hay que ver en qué momento pegar y después sostener. Había que pegar primero de visita y por eso jugamos de la manera en que lo hicimos de visita; después sostuvimos siempre cuidando el resultado y es una serie que dentro de todo la sacamos bastante fácil por la situación”, analizó Vargas.

Acerca de cómo afrontará la previa a la final comentó: “Yo duermo bárbaro, no sé cómo duermen los directivos. Soy tranquilo para estas instancias, hay que ordenar bien la semana porque las finales no se juegan, se ganan. Debemos recuperar a los futbolistas y que lleguen en las mejores condiciones y ver qué ventaja podemos sacarle en casa y cerrar en casa para que poder levantar la copa”.

“Yo cuando estaba afuera miraba que no podían ganar y si aparecía una oportunidad de dirigir aquí sabía que entenderían rápido lo que pedí y a pesar de que la gente que nos critica, los números son fríos, de 16 partidos ganamos 13, empatamos dos y perdimos uno, son cosas pocas vistas en Liga Nacional”, agregó el argentino acerca de su trabajo desde su llegada.

“Recuerdo que la primera comunicación que tuve con la directiva solo me pedía entrar en Concacaf y hoy no solo entramos, sino que ganamos las vueltas, estamos en la final y vamos a dejar todo para ser campeones sin justificaciones, sin andar disminuyendo a mis jugadores diciendo que no armé el equipo, estoy orgulloso de ellos y vamos con todas las fuerzas para campeón”, finalizó.