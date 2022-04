Héctor Vargas no se confía a pesar de haber asegurado el liderato de Real España.

Real España confirmó que terminará en el primer lugar de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2022 de Honduras, pero a pesar de eso, el técnico argentino Héctor Vargas está tranquilo y espera lograr el principal objetivo de ganar el título. Además, el argentino explicó cómo motivó a sus jugadores para tener los buenos resultados desde que tomó el mando.

“Yo siempre tengo una manera de hacerle creer a mis futbolistas que son los mejores. Yo no coincido a veces cuando llega un entrenador y dice que “él no formó el equipo y es un equipo en formación, que vamos a ganar hasta el tercer partido”, porque es desmeritar lo que tenés. En todos los equipos hay buenos futbolistas, nuestra tarea es hacerlos más funcional y con más posibilidades de lograr el éxito. ¿Cómo haré creer a un futbolista, si al principio de decir eso, que después están para campeón?”, dijo el argentino.

“Cuando yo llegué, estaban últimos, les fui metiendo en la cabeza que eran los mejores. Me cuestionaron algunos porque una vez dije que los jugadores del Real España eran los mejores por puesto y que estaban para la Selección. Se la creyeron. El Jhow Benavídez de este torneo no es el mismo del campeonato pasado. Hay que meterles en la cabeza de que pueden. Desde el primer minuto que agarré al equipo me convencí de que podíamos”, agregó.

Sobre las metas que tenía cuando llegó comentó: “Los directivos me dijeron que querían clasificar a Concacaf, yo les dije que no, que iba por todo desde el primer minuto. Me tocó Olimpia el fin de semana y pudimos superar al rival que tiene casi la misma cantidad que nosotros en puntos. Nos queda la asignatura del título, nadie ha sido campeón con solamente ganar las vueltas. Hemos logrado sólo una pequeña ventaja, es 60/40”

“La semifinal te da la ventaja que con dos empates avanzas por la posición en la tabla, la final tenés que ganarla. Hay que entender cómo se juega esto y hacer un equipo que va a jugar de visita y otro que juegue como local”, finalizó sobre cómo afrontará la etapa final.